Dialoghi a OrtInsieme. 7 settembre serata conviviale a Russi “…e divenir Comunità”

Mercoledì 7 settembre, dalle 19, presso la sede dell’Associazione “OrtInsieme”, in via Molinaccio 30 a Russi, “…e divenir Comunità”: una serata conviviale in cui si potranno assaggiare piatti preparati con i prodotti dell’orto e stare insieme.

“Ci sarà anche un momento in cui gli operatori di Ortinsieme e di Fare Comunità proporranno un dialogo sul lavoro sociale del prossimo futuro: “Uscire dal luogo comune per ritrovarsi in un luogo comune: oltre le convenzioni”. A seguire..pic-nic in compagnia sul prato! Portate una coperta con voi” spiegano gli organizzatori.

“Ortinsieme è un progetto di accoglienza e agricoltura sociale, iniziato nel 2019, composto da una casa colonica e da un orto ci circa 3 ettari, con vendita sul posto – spiegano dal Comune -. Il progetto è gestito dalla Cooperativa Il Mulino, con il quale il Comune di Russi ha in essere una convenzione che riconosce il progetto come servizio sociale innovativo. Casa Ortinsieme è un gruppo appartamento che prevede l’accoglienza di 6 persone in situazione di criticità abitativa, con l’obiettivo di sviluppare relazioni positive e competenza necessarie al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

L’orto “Podere Ortinsieme” è un terreno agricolo coltivato a ortaggi e frutta in regime di agricoltura biologica.

La serata prevede: Dall’orto al piatto con prodotti di stagione: costo piatto 10 euro incluse bevande o calice di vino. Intrattenimento musicale con “Daniele Cristofori & Friends”

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 5 settembre. Per info: 3356391756 – accoglienza@coopmulino.it