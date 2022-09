Volontariato Bassa Romagna in fiera, dal 10 al 18 settembre

Dal 10 al 18 settembre, la Consulta delle Associazioni di Volontariato Bassa Romagna, in collaborazione con il Comune di Lugo – l’Unione dei Comuni , e Volontaromagna CSV organizza il Volontariato in Fiera.

La Fiera ospitata dal centro di Lugo, vedrà protagonista anche le Associazioni di Volontariato, che organizzate dal direttivo della Consulta, potranno illustrare ai cittadini le loro attività presso il box numero 44.

“Il periodo di pandemia ha messo a dura prova le associazioni, che però si sono distinte per disponibilità e attenzione verso tutti i cittadini – dichiara la presidente Mariagiovanna Ranieri -. Come Consulta non abbiamo mai abbandonato la situazione cercando di stare vicino alle Associazioni.”

La Consulta ad inizio anno ha rinnovato il proprio direttivo, con la presenza di molti associati, in particolare nuove e giovani figure. L’Assemblea ed i Consiglieri eletti hanno voluto alla guida del direttivo Mariagiovanna Ranieri.

“La nuova legge del Terzo settore è stata impegnativa per le associazioni, – prosegue Ranieri – ci siamo trovati a collaborare col nuovo gestore del volontariato VolontaRomagna CSV e devo dire che con molta pazienza ed anche con la professionalità di tutti il percorso del volontariato sta andando avanti.”