Auto e moto alla Fira: il RAID da Klosters a Rimini, passa da Russi durante la sagra

Una grande novità nel programma della Fira di Sett Dulur 2022 di Russi per gli amanti delle auto d’epoca: per lunedì 12 settembre, dalle ore 13.45 alle ore 16.00, è previsto il passaggio del RAID che va da Klosters in Svizzera a Rimini, con la sfilata di circa 80 auto d’epoca che attraverseranno Russi passando dalla centrale piazza Farini.

Il RAID è un rally turistico, giunto alla sua 32esima edizione, e si tratta di un emozionante raduno internazionale di auto dʼepoca: un rally sportivo che porta dalle Alpi al mare, da Klosters fino a Rimini appunto, dove le auto sono le vere protagoniste della manifestazione.

Gli altri appuntamenti per gli appassionati del settore saranno:

Sabato 17 settembre

dalle ore 15.30 | via Garibaldi

MOTORADUNO

a cura di Motoclub Winter Bikers Faenza

Domenica 18 settembre

dalle ore 9.00 | piazza Farini

A COME AGRICOLTORE

esposizione di macchine agricole

dalle 10.30 | piazza Farini

LE MITICHE 500

mostra statica

dalle ore 15.30 | via Garibaldi

1° RADUNO DI AUTO STORICHE