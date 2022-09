Nel primo pomeriggio di oggi, 12 settembre, una 60ina di auto d’epoca è transitate per il centro di Russi in occasione del rally turistico RAID, da Klosters in Svizzera a Rimini.

Il RAID, giunto alla sua 32esima edizione, è un emozionante raduno internazionale di auto dʼepoca: un rally sportivo che porta dalle Alpi al mare, da Klosters fino a Rimini appunto, dove le auto sono le vere protagoniste della manifestazione. Quest’anno la sfilata di auto d’epoca è stata una novità all’interno degli eventi in programma per la Fira di Sett Dulur.

(foto Gianni Zampaglione Fotoreporter)