In partenza il servizio gratuito di bike sharing con biciclette a pedalata assistita del Comune di Lugo

Parte domani, giovedì 15 settembre, il servizio gratuito di bike sharing con biciclette a pedalata assistita del Comune di Lugo.

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione una flotta di 20 biciclette a pedalata assistita che sono state acquistate nell’ambito del progetto “L’Unione fa…bene: mobilità casa-scuola a piedi e in bici”. L’obiettivo è infatti quello di incentivare la mobilità sostenibile in particolare i percorsi casa-lavoro e casa-scuola; in questo senso il servizio parte domani, primo giorno di scuola.

Il servizio avrà una prima fase sperimentale che durerà fino al 31 dicembre 2022 e sarà svolto dalla cooperativa San Vitale. Le bici potranno essere richieste dai cittadini presso l’autostazione di Lugo o, con appuntamento telefonico, al bar del parco il Tondo (telefonando al 3454181235).

All’autostazione le biciclette potranno essere richieste dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 14 e andranno riconsegnate in giornata, tra le 17.30 e le 18.30. I due luoghi sono entrambi vicini alla stazione ferroviaria (per i pendolari), a quella degli autobus e ai principali poli dell’istruzione superiore. Il cittadino dovrà compilare un modulo per il ritiro e una per la riconsegna, per i minorenni dovrà essere compilato anche un modulo di consenso da parte dei genitori. Per capire il gradimento del servizio, visto che è in fase sperimentale, chi ne usufruisce sarà invitato a compilare volontariamente un breve questionario, le risposte serviranno all’Amministrazione Comunale per capire cosa migliorare quando. In ogni caso le biciclette non potranno essere utilizzate dai minori di 14 anni.

Le bici sono dotate di un lucchetto e di un sistema gps e sono loggate con la scritta del Comune di Lugo.

Per promuovere il servizio e diffonderlo tra la cittadinanza l’Amministrazione invita chi ne usufruisce a fare una foto e pubblicarla sui propri social taggando la pagina facebook e il profilo instagram del Comune di Lugo.