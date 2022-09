Nuovo medico di base alla Casa della Salute di Conselice. Sarà operativo da lunedì 19 settembre

Da lunedì 19 settembre 2022 la Medicina di Gruppo di Conselice sarà nuovamente operativa, grazie alla disponibilità di un nuovo medico che ha accettato l’incarico. E’ quanto comunicato dall’Ausl Romagna, ricordando che “a seguito dell’imprevisto trasferimento di un medico di assistenza primaria di Conselice, al fine di garantire comunque la continuità dell’assistenza in favore dei cittadini, era stato organizzato in via straordinaria un ambulatorio presso la Casa della Salute gestito dai Medici della Continuità Assistenziale, che pertanto da tale data viene a cessare”.

“Una notizia importante, un obiettivo raggiunto che permette la soluzione ai disagi registrati a seguito delle dimissioni della Dottoressa Angela Petracca – commenta la sindaca Paola Pula – . Sono consapevole della difficoltà di trovare medici liberi professionisti disponibili a svolgere il delicato ruolo di medico di base e per questo ringrazio i vertici di ASL, la dottoressa Federica Boschi e del dottor Mauro Marabini che si sono adoperati per trovare la soluzione”.