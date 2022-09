Autovelox fisso lungo la Strada Provinciale Bastia: funzionerà senza la presenza delle pattuglie

Un nuovo autovelox fisso è stato recentemente installato lungo la Provinciale Bastia. Posizionato a poca distanza dall’incrocio con via Bordocchio, in direzione Lugo-Lavezzola, funzionerà ( non appena sarà attivato) senza la presenza sul posto delle pattuglie della polizia locale.

Come riporta il Resto del Carlino, nelle pagine di cronaca di Lugo, la decisione di installare un’autovelox fisso anche lungo la Provinciale Bastia ha la finalità di aumentare la sicurezza di un’arteria che negli anni ha registrato un tasso di incidentalità particolarmente elevato, con eventi mortali”.