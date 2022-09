Il rapper lughese Paname condannato per stalking nei confronti della ex

Condannato a un anno e due mesi di reclusione per stalking nei confronti della ex fidanzata. E’ quanto ha stabilito il giudice Antonella Guidomei nei confronti del rapper lughese Paname, al secolo Amin Bajtit. La notizia è riportata dal Resto del Carlino, in edicola quest’oggi 28 settembre.

Secondo l’accusa, l’artista avrebbe avuto comportamenti assillanti, aggressivi e persecutori, nei confronti della ex, tra il 2019 e il 2020. Paname ha sostenuto invece che la ragazza aveva continuato a cercarlo, anche dopo aver ottenuto il divieto di avvicinamento per il 26enne.

Ieri al termine dell’udienza, il giudice ha assegnato alla ragazza una provvisionale di 4.000 euro in attesa di quantificare il danno in separata sede.

Già nel 2020 il cantante trap aveva avuto problemi con la giustizia: per alcune scene del videoclip “Cagulé”, era stato indagato per istigazione a delinquere, porto d’armi e oggetti atti ad offendere e oltraggio verso forze dell’ordine, Stato e Giustizia.