Recanati Vs Russi finisce 5 a 4. Nel botta e risposta di Recanati, la spunta la squadra di casa

La prima giornata di campionato del girone D di serie B sorride al Recanati, più cinica e più esperta la squadra di Mister Mastrogiovanni capace nel secondo tempo di ribaltare il risultato e prendersi l’intera posta.

La partita parte subito forte, i ritmi sono alti e nessuna delle due squadre si risparmia. Il Recanati sblocca il risultato dopo solo 2 giri di lancette con Zacheo bravo ad anticipare Masetti in uscita.

Passano solo due minuti e Garbin approfitta di un’ingenuità della difesa di casa e pareggia i conti, le squadre si affrontano colpo su colpo, il Recanati reclama per due interventi in area, il Russi vorrebbe due ammonizioni per simulazione, dopo due belle parate di Masetti su Prestileo e Zacheo è il Russi ad andare vicinissimo al goal con Fuentes.

Al decimo minuto Prestileo trova sul secondo palo Sabbatini e il Recanati passa in vantaggio, dopo lo svantaggio, come già successo in coppa, il Russi comincia a premere sull’acceleratore, fioccano le occasioni, Spadoni, Gurioli non trovano la deviazione vincente ma il pareggio è nell’aria e Fuentes al 15° mette a sedere Vittori e appoggia di sinistro il goal del 2 a 2.

Continua la pressione degli ospiti che viene ripagata al 17°, Peralta strappa la palla a Sabbatini, triangola con Garbin e punisce Vittori, le squadre vanno al riposo sul 3 a 2 per il Russi.

La ripresa segue il copione del primo tempo, ritmi alti, fisicità ed occasioni da entrambe le parti anche se il Russi sembra più voler gestire il risultato che chiuderlo.

Ma tra il 12° e il 13°, 45 secondi di black out degli arancioneri portano all’uno due del Recanati, prima Sgolastra trafigge Masetti con un rasoterra a fil di palo e poi Del Pizzo anticipa Gurioli su schema d’angolo.

Ora tocca agli ospiti provare a recuperare e a 5 minuti dalla fine Mister Bottacini prova la carta del quinto di movimento con Peralta a sostituirsi a Masetti. Dopo un paio di opportunità non sfruttate, la più importante alta di pochissimo su tiro di Peralta e un probabile fallo in area su Spadoni il Russi subisce l’espulsione di Garbin per somma di ammonizioni, il Recanati non se lo fa ripetere due volte e da squadra esperta e preparata si porta sul doppio vantaggio con la doppietta personale di Sgolastra, il pubblico di casa va in delirio ma dopo pochi secondi Cianciulli accorcia le distanze, a nulla serve l’assedio finale del Russi, il risultato non cambia e il Recanati si aggiudica i 3 punti.