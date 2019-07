Il difensore Niccolò Ricchi in forze al Ravenna FC sino al giugno 2020

E’ stato raggiunto l’accordo tra il Ravenna FC e il club toscano Empoli per il trasferimento temporaneo dell’esterno Niccolò Ricchi fino al 30 giugno 2020.

L’esterno mancino, classe 2000, arriva da un campionato da titolare nella formazione di Primavera 1 toscana. Il giocatore ha disputato una stagione positiva che lo ha visto presenza titolare in ben 32 occasioni, impreziosendo il suo bottino personale con 6 assist ed 1 goal. Per lui anche una convocazione in serie A in trasferta, a Cagliari.

Il direttore sportivo Sabbadini ha accolto il nuovo innesto dei giallorossi: “Niccolò è un terzino sinistro con una grande gamba ed un piede educato. Lo abbiamo seguito a lungo e lo reputiamo nel suo ruolo tra i primi tre profili dell’ultimo campionato primavera. E’ stato allenato da Lamberto Zauli, che tutti conosciamo, ed anche lui ci ha confermato che fosse arrivato il momento per fare il salto nel calcio dei grandi. E’ un classe 2000, quindi dobbiamo dargli il tempo di lavorare intensamente e crescere per potere dare il meglio di se in questa nuova esperienza, ma sia io che il mister siamo convinti delle sue grandi potenzialità. Con lui e Purro completiamo la coppia di esterni sinistri”.