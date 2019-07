Nella chiesa degli ex Salesiani concerto tutto al femminile con James Allen’s Girls School (Jags)

Sabato 20 luglio 2019, alle 21, nella chiesa del complesso degli ex Salesiani di Faenza, nell’ambito della rassegna “In Tempo”, sarà organizzato un concerto tutto al femminile dalla scuola comunale di musica Sarti.

Ad esibirsi le ragazze dell’orchestra e coro Jags – James Allen’s Girls School -, dirette da Peter Gritton.

Il concerto, con musiche di Elgar, Holst e Dvorak, è organizzato con il contributo di Faventia Sales ed è a ingresso gratuito.

James Allen’s Girls School

La musica è al centro della comunità della James Allen’s Girls School (Jags). Questa forte tradizione musicale risale all’inizio del XX secolo, quando Gustav Holst e Ralph Vaughan Williams insegnavano entrambi alla Jags. In epoca moderna, la scuola mantiene una buona reputazione ed è assai conosciuta per le sue esibizioni.

La Jags Symphony Orchestra è tra le migliori scuole di Londra e il Jags Holst Choir ha ricevuto importanti apprezzamenti nelle sue partecipazioni a molte competizioni nazionali. Jags va regolarmente in tour ed è stata, negli ultimi anni, in Italia e in Spagna esibendosi in luoghi prestigiosi. L’Orchestra e il Coro della Jags ritornano nel nostro Paese dopo aver fatto un tour in Toscana, nel 2013, e un altro in Veneto nel 2017.

Peter Gritton

Il direttore di musica della Jags ha studiato al Clare College di Cambridge. Dopo aver diretto il Dipartimento di Musica alla St Paul’s Boys School, è ora da qualche anno il direttore di Musica alla Jags, dove dirige pure la Jags Choral Society e la James Allen Community Orchestra.

Altri progetti comunitari di vasta portata sono stati realizzati attraverso la Bbc, nella quale ha diretto la Bbc Concert Orchestra e la Bbc Singers. Dirige workshop per musicisti amatoriali e studenti sia in Inghilterra che nei Paesi Bassi.

Durante la sua giovinezza è stato il principale corno francese della National Youth Orchestra e ora si esibisce professionalmente come controtenore, cantando con ensemble vocali come The Cambridge Singers, The Sixteen, I Fagiolini e Tenebrae.

Ha anche accompagnato il famoso tenore inglese Ian Partridge.

Le composizioni di Peter Gritton sono pubblicate dall’Associated Board della Oxford University Press, da Faber e da Chester Music. È noto per la sua pubblicazione a premi Encores for Choirs e ha arrangiato musica per il gruppo di close harmony King’s Singers e persino per l’artista pop Sting.