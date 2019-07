Ri…Cantare Riolo: 10 i partecipanti da tutta la Romagna e oltre per la kermesse musicale di Riolo Terme

Prende il via venerdì 19 luglio alle 21 in corso Matteotti a Riolo Terme, la XV edizione del concorso canoro “Ri…Cantare a Riolo” promosso dall’associazione culturale Romagna e dalla sua presidente Giuliana Montalti. La giuria, come in passato, sarà presieduta da don Sante Orsani, affiancato da Paolo Grandi, direttore del coro di Castel Bolognese, Maria Cristina Filippi, musicologa, Davide Jimmy Geminiani, batterista di diverse band e Silvia Palazzini, giovane cantautrice di Savignano sul Rubicone.

Dieci i partecipanti al primo appuntamento provenienti da diversi territori: Giorgia, Lucia, Tommaso ed Elisa Traversi dalla provincia di Pesaro, Caterina Minardi di Palazzuolo sul Senio (Fi), Jasmine Costa di Lugo di Romagna, Ilaria e Chiara Mingazzini di Faenza, Maria Chiara Cervellati e Beatrice Bonocore dalla Romagna. La presentazione della serata è affidata a Mauro Turrini, fonico Luca Piazza. Sponsor della manifestazione la Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale affiancata dalle collaborazioni di Avis-Aido, comune e Pro Loco di Riolo Terme, oltre ai commercianti riolesi che offriranno premi ai partecipanti.