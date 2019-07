Cocomerata e musica nella sede del Gruppo Alpini di Conselice con “Lacrime sotto le stelle”

Una serata a base di cocomerata e musica nella sede del Gruppo Alpini di Conselice, in via Roma 34. Venerdì 19 luglio dalle 20.30 è infatti in programma l’iniziativa “Lacrime sotto le stelle”. Per tutta la serata sarà possibile mangiare cocomero, in compagnia della musica del piano bar. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.comune.conselice.ra.it.

L’appuntamento fa parte del calendario della rassegna “Insieme d’estate”, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con numerose associazioni locali.