Mosaico in tour prosegue al Camping Villaggio del Sole di Marina Romea

Iniziati a giugno e fino a settembre 2019, da Lido di Spina a Cesenatico, passando per Cervia e Ravenna, “Mosaico in tour”, organizzata dall’associazione culturale “Il Cerbero”, divulga una delle più importanti identità artistiche del territorio. I corsi, organizzati dalle strutture, sono offerti gratuitamente ai clienti e al pubblico. Il 24 luglio il Mosaico in tour proseguirà al Camping Villaggio del Sole di Marina Romea.

“Si vuole valorizzazione uno dei tratti identitari del territorio di Ravenna, il mosaico, in chiave non solo didattica ma anche promozionale” spiega Silvana Costa presidente dall’associazione culturale Il Cerbero che organizza “Mosaico in tour”.

Imparare a fare un mosaico con le proprie mani e portarlo a casa come ricordo si trasforma così in un momento magico, di gioco e di aggregazione, per emozionarsi insieme allo stupore di un bambino, ma anche per conoscere meglio il patrimonio artistico dei mosaici che a Ravenna raggiunge la sua massima espressione nell’arte antica ma anche nell’artigianato e nel design contemporaneo.

Lo staff di Mosaico in tour non perde mai d’occhio gli allievi insegnando loro dalle basi teoriche fino alla realizzazione pratica di un mosaico che rimane all’esecutore in ricordo. Massima attenzione è dedicata alla qualità del servizio, con l’impiego di materiali tipici, gli stessi usati dai mosaicisti e le paste vitree, le stesse paste che usavano gli antichi per i mosaici di Ravenna.