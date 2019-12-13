Apre a Santerno il Circolo ‘L’Incontro’ nei locali della Cooperativa Edera

Sabato 14 dicembre, alle ore 18, dopo un lungo periodo di chiusura, i locali della Cooperativa “Edera” di Santerno riaprono con rinnovato slancio alla frequenza dei soci. Valentina, la nuova dinamica ed entusiasta responsabile della gestione, dopo aver provveduto a rinnovare completamente i locali del Circolo gli ha voluto assegnare il beneaugurante nome de “L’Incontro”. Al rituale “taglio del nastro” di inaugurazione hanno assicurato la loro presenza il Vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani e il Presidente del Consiglio Territoriale Edgardo Canducci.