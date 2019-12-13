Auto senza assicurazione: da inizio anno sequestrati a Faenza 158 veicoli

La polizia locale della Romagna Faentina ha portato avanti una serie di controlli mirati per fermare il maggior numero possibile di questi veicoli pirata. Per individuare tali veicoli, la locale faentina, si è avvalsa anche di sistemi, sia mobili che fissi, che permettono il controllo da remoto della validità della copertura assicurativa e della revisione. Il sistema avverte la pattuglia se il veicolo che transita davanti a loro non risulta assicurato, dando così la possibilità agli operatori di fermarlo immediatamente per la verifica. Se poi al controllo, il veicolo risulta effettivamente privo della copertura assicurativa, questo viene immediatamente fermato e sottoposto a sequestro amministrativo; alla patente del trasgressore sono invece decurtati 5 punti ed è prevista una sanzione pecuniaria di 868 euro se la polizza è scaduta da oltre 30 giorni, o di 434 euro se la polizza viene riattivata entro 30 giorni dalla sua scadenza.