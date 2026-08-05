A Milano Marittima inaugurata nuova isola ecologica interrata per il vetro: sostituisce 17 contenitori stradali

Il sindaco Mirko Boschetti ha inaugurato oggi a Milano Marittima la nuova isola ecologica interrata di viale Milano, un importante intervento realizzato dal Gruppo Hera e approvato dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle azioni volte a migliorare la qualità urbana e l’efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti.

L’opera ha consentito di eliminare 17 contenitori stradali dedicati alla raccolta del vetro, sostituendoli con una moderna isola ecologica interrata composta da cinque cassonetti a scomparsa. La nuova infrastruttura permette di ottimizzare gli spazi disponibili, ridurre l’impatto visivo dei contenitori, contenere il rumore durante le operazioni di conferimento e svuotamento e contribuire al miglioramento della sicurezza e del decoro urbano in una delle aree più frequentate della località.

Il progetto ha comportato un investimento complessivo di circa 400.000 euro. Di questi, 250.000 euro sono stati finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU, mentre la restante quota è stata inserita nei piani economico-finanziari di Atersir.

I lavori hanno compreso lo spostamento parziale di reti gas e fognatura, la realizzazione degli scavi, la posa delle strutture metalliche prefabbricate e l’installazione degli automatismi necessari al funzionamento del nuovo sistema interrato.