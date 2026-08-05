Agosto tra profumi, sapori e stelle al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio

Il Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio propone un calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta delle piante aromatiche, alla cultura del territorio e al piacere della condivisione per il mese di agosto. Un viaggio tra natura, tradizione e creatività con esperienze sensoriali, laboratori e momenti di convivialità nella suggestiva atmosfera del giardino.

Il primo appuntamento è “L’orto aromatico mediterraneo”, in programma sabato 8 agosto alle ore 10: un’esperienza dedicata alla scoperta delle erbe aromatiche e dei loro profumi inconfondibili.

La magia dell’estate raggiungerà il suo apice con “Degustazione aromatica sotto le stelle”, in programma lunedì 10 agosto alle ore 19.30, realizzata in collaborazione con Tenute Tozzi e La Casa dell’Arrosticino. Nella notte di San Lorenzo, il Giardino delle Erbe si trasformerà in uno spazio dove natura, gusto e cielo stellato si incontrano: la serata inizierà con una visita guidata al gradone delle piante aromatiche, un percorso alla scoperta delle specie coltivate nel giardino, dei loro profumi e delle loro proprietà.

A seguire, una degustazione composta da quattro portate preparate dal truck food La Casa dell’Arrosticino accompagnerà una selezione di quattro vini delle Tenute Tozzi, in un itinerario gastronomico dedicato ai sapori del territorio. Al termine della cena, i prati del Giardino delle Erbe accoglieranno i partecipanti per un momento di relax sotto il cielo estivo, tra stelle cadenti e suggestioni notturne, immersi nel silenzio e nella bellezza della natura.

A chiudere il calendario degli appuntamenti sarà “Ricette da Giardino”, in programma domenica 23 agosto alle ore 10, un viaggio tra botanica e cucina alla scoperta delle erbe del territorio come ingredienti capaci di trasformare ogni piatto in un’esperienza di gusto. Durante la visita guidata sarà possibile conoscere e riconoscere alcune delle piante più utilizzate nella tradizione gastronomica, scoprendone caratteristiche, profumi e modalità di utilizzo. Il percorso proseguirà con un laboratorio pratico di cucina nel quale le erbe raccolte durante la visita diventeranno protagoniste di una preparazione sana, profumata e ricca di sapore.