Ai Magazzini del Sale Torre di Cervia la mostra “L’Arte dei Premi” ha superato le 10mila visite

Prosegue fino al 16 agosto ai Magazzini del Sale Torre di Cervia la mostra “L’Arte dei Premi” che ha già superato le 10.000 presenze. L’esposizione è promossa da CNA Territoriale Ravenna in collaborazione con il Comune di Cervia e curata dal professor Claudio Spadoni; l’esposizione è aperta ogni sera dalle 20 alle 24 con ingresso libero.

La mostra rappresenta il capitolo conclusivo di un percorso che CNA Ravenna e il Comune di Cervia portano avanti da anni ai Magazzini del Sale, dedicato alle diverse forme del collezionismo d’arte. “Quest’anno il tema è quello dei premi storici, una tipologia di collezionismo raramente indagata nelle mostre, eppure decisiva per la diffusione della conoscenza dell’arte in Italia nel secondo dopoguerra” dichiara Spadoni.

“Questi premi sono infatti una vera rarità italiana” prosegue Spadoni. “Nati quasi tutti nell’immediato dopoguerra, si sono diffusi non nelle grandi città ma nei centri periferici della penisola. Proprio in questa posizione defilata sta il loro merito più sottovalutato: hanno portato l’arte contemporanea a un pubblico di non addetti ai lavori, che generalmente non frequentano mostre o eventi di questo genere, rendendo l’arte accessibile a tutti. La mostra ripercorre la storia di quattro di questi premi: il Premio Suzzara, il Premio Campigna, il Premio Faenza e il Premio Marina di Ravenna.

Per CNA Ravenna, portare queste collezioni a Cervia significa anche interrogarsi sul proprio ruolo: un’associazione che rappresenta il lavoro artigiano scegli di raccontare premi che, fin dalle origini, hanno intrecciato arte, lavoro e comunità. “Ospitare da tanti anni questo appuntamento è per noi motivo di grande orgoglio”, commenta il direttore di CNA Ravenna Massimo Mazzavillani, “testimoniato dal numero di visitatori in costante crescita: un percorso ormai consolidato, che quest’anno ha già superato le 10.000 presenze e che continua a confermarsi come punto di riferimento per chi scelga Cervia anche per la sua offerta culturale.”