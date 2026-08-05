Caldo estremo|
Caldo record a Faenza: toccati 40,4 gradi, sfiorato il primato storico del 2017
Il termometro si è fermato a soli due decimi di grado dal primato assoluto, confermando la straordinaria intensità dell’ondata di calore che sta interessando la Romagna. Secondo i dati diffusi da Emilia Romagna Meteo, alle 14 del 4 agosto l’Osservatorio Torricelli di Faenza ha registrato una temperatura di 40,4 gradi, uno dei valori più elevati mai rilevati in città dal 1946.
Il dato colloca la giornata del 4 agosto 2026 al terzo posto nella classifica delle temperature più alte mai registrate a Faenza, a un soffio dal record storico di 40,6 gradi raggiunto il 3 agosto 2017.
La soglia dei 40 gradi era stata superata per la prima volta nel 2007. Da allora ciò è avvenuto complessivamente otto volte e ben due episodi si sono verificati soltanto negli ultimi cinque giorni, a testimonianza della persistenza del caldo eccezionale di questa estate.
Questa la classifica delle temperature più elevate registrate a Faenza dal 1946:
3 agosto 2017: 40,6 gradi;
23 luglio 2022: 40,5 gradi;
4 agosto 2026: 40,4 gradi;
7 agosto 2013: 40,4 gradi;
20 luglio 2007: 40,4 gradi;
4 agosto 2017: 40,2 gradi;
31 luglio 2026: 40,0 gradi;
2 luglio 2012: 40,0 gradi.
Le previsioni indicano inoltre la possibilità che anche nelle giornate di domani e giovedì le temperature possano tornare a superare la soglia dei 40 gradi. Un quadro che si inserisce in una tendenza più ampia legata al cambiamento climatico. Come ha spiegato nei suoi recenti interventi televisivi il climatologo Luca Mercalli, estati come quella del 2026, pur caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate e da continui record, rischiano di essere ricordate come tra le più “fresche” rispetto a quelle che potrebbero verificarsi nei prossimi decenni se il riscaldamento globale continuerà con gli attuali ritmi.