Caldo record a Faenza: toccati 40,4 gradi, sfiorato il primato storico del 2017

Il termometro si è fermato a soli due decimi di grado dal primato assoluto, confermando la straordinaria intensità dell’ondata di calore che sta interessando la Romagna. Secondo i dati diffusi da Emilia Romagna Meteo, alle 14 del 4 agosto l’Osservatorio Torricelli di Faenza ha registrato una temperatura di 40,4 gradi, uno dei valori più elevati mai rilevati in città dal 1946.

Il dato colloca la giornata del 4 agosto 2026 al terzo posto nella classifica delle temperature più alte mai registrate a Faenza, a un soffio dal record storico di 40,6 gradi raggiunto il 3 agosto 2017.

La soglia dei 40 gradi era stata superata per la prima volta nel 2007. Da allora ciò è avvenuto complessivamente otto volte e ben due episodi si sono verificati soltanto negli ultimi cinque giorni, a testimonianza della persistenza del caldo eccezionale di questa estate.

Questa la classifica delle temperature più elevate registrate a Faenza dal 1946:

3 agosto 2017: 40,6 gradi;

23 luglio 2022: 40,5 gradi;

4 agosto 2026: 40,4 gradi;

7 agosto 2013: 40,4 gradi;

20 luglio 2007: 40,4 gradi;

4 agosto 2017: 40,2 gradi;

31 luglio 2026: 40,0 gradi;

2 luglio 2012: 40,0 gradi.