Caldo record in Romagna, notte tropicale con temperature fino a 29 gradi

La Romagna non ha trovato tregua neppure durante la notte. Secondo i dati diffusi da Emilia Romagna Meteo, le temperature minime registrate nelle ultime ore hanno raggiunto valori eccezionalmente elevati, in alcuni casi vicini ai 30 gradi.

«Non ci sono altri termini per commentare valori minimi intorno ai 30 gradi, valori che dovrebbero essere praticamente le massime e che invece si registrano in piena notte e al risveglio. Terribile», si legge nel post pubblicato da Emilia Romagna Meteo, che riporta i picchi di temperatura raggiunti nelle varie città della Romagna.

I dati più elevati sono stati rilevati soprattutto nel Forlivese. Roncofreddo ha toccato i 29 gradi, mentre Ravaldino in Monte si è fermata a 28,9 gradi. A seguire Monteleone con 28,3 gradi, Bertinoro con 28,1 gradi, Monte Iattone con 27,6 gradi e Trebbio con 26,5 gradi.

Anche il Ravennate ha registrato valori particolarmente elevati, con San Mamante che ha raggiunto i 28,2 gradi, mentre sulla costa riminese Rimini ha fatto segnare una temperatura minima di 26,8 gradi e Riccione di 26,6 gradi.