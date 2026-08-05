CMC SpA: saldo Casse Edili perfezionato entro agosto, Piano Industriale illustrato a settembre

CMC SpA afferma: “Il progetto di rilancio ha preso avvio dal rilevamento dei rami d’impresa di CMC COOP e Manelli SpA, contesti complessi che richiedevano un intervento strutturale. In questi mesi, l’azienda sta portando avanti un’importante opera di riorganizzazione e di investimenti, condotta con massimo impegno e senza incidere sui livelli occupazionali, che sono stati anzi incrementati. In questo quadro di rigorosa gestione finanziaria, l’erogazione delle retribuzioni prosegue regolarmente e anche il saldo relativo alle Casse Edili è già stato programmato per essere perfezionato entro la fine del mese di agosto”.