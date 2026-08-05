CMC SpA: saldo Casse Edili perfezionato entro agosto, Piano Industriale illustrato a settembre
CMC SpA risponde a stretto giro di posta alle posizioni espresse nelle ultime ore dalle rappresentanze sindacali e riafferma “lo spirito di responsabilità che guida l’azienda”.
CMC SpA afferma: “Il progetto di rilancio ha preso avvio dal rilevamento dei rami d’impresa di CMC COOP e Manelli SpA, contesti complessi che richiedevano un intervento strutturale. In questi mesi, l’azienda sta portando avanti un’importante opera di riorganizzazione e di investimenti, condotta con massimo impegno e senza incidere sui livelli occupazionali, che sono stati anzi incrementati. In questo quadro di rigorosa gestione finanziaria, l’erogazione delle retribuzioni prosegue regolarmente e anche il saldo relativo alle Casse Edili è già stato programmato per essere perfezionato entro la fine del mese di agosto”.
“L’operazione in corso rappresenta un impegno di primaria grandezza nel panorama nazionale: il subentro in 60 cantieri pubblici per un portafoglio di oltre 6 miliardi di euro. Le eventuali fasi di rallentamento operativo registrate nei mesi scorsi sono state la naturale e fisiologica conseguenza dei complessi iter amministrativi previsti per il subentro dagli Enti committenti, passaggi indispensabili per garantire la piena operatività a norma di legge. – prosegue CMC SpA – Il Piano Industriale è pronto e sarà illustrato a settembre a tutti gli stakeholder e alle parti sociali. Si ribadisce inoltre la totale centralità della sede di Ravenna come cuore strategico del gruppo, a cui si affianca il naturale potenziamento del presidio di Monopoli per sostenere lo sviluppo delle attività al Sud.”
CMC SpA vuole “concentrare ogni energia sulla piena ripartenza dei cantieri e sul completamento delle opere” e conferma “la massima disponibilità a un dialogo costruttivo”.