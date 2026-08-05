Gianfranco Spadoni (LpRa): “In via Zirardini un solo posto auto per disabili e sempre occupato, il Comune si attivi”

Nella centralissima via Zirardini vi è uno stallo per le auto munite di apposito contrassegno riservata ai cittadini con disabilità motorie. Tale spazio appare insufficiente alla luce della soppressione di un secondo stallo nella vicina via IX Febbraio, e inoltre, nello spazio dedicato di via Ziradini, parcheggia lungamente e senza interruzione lo stesso veicolo rendendo pressoché impossibile la medesima operazione da parte di altre auto. Sulla presente questione apparentemente di poco conto sorgono due considerazioni: