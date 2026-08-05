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Gianfranco Spadoni (LpRa): “In via Zirardini un solo posto auto per disabili e sempre occupato, il Comune si attivi”
Nella centralissima via Zirardini vi è uno stallo per le auto munite di apposito contrassegno riservata ai cittadini con disabilità motorie. Tale spazio appare insufficiente alla luce della soppressione di un secondo stallo nella vicina via IX Febbraio, e inoltre, nello spazio dedicato di via Ziradini, parcheggia lungamente e senza interruzione lo stesso veicolo rendendo pressoché impossibile la medesima operazione da parte di altre auto. Sulla presente questione apparentemente di poco conto sorgono due considerazioni:
Si tratta di posti assolutamente indispensabili per le persone affette da problemi documentati di mobilità le quali, di fatto, non riescono a trovare il modo di sostare nelle vicinanze di uffici e servizi nel cuore cittadino.
Come già detto, l’unico stallo della citata via Zirardini è praticamente inutilizzabile a causa della sosta prolungata di un veicolo che impedisce una corretta rotazione della sosta.
Sulla base di quanto sopra si chiede al Sindaco di intervenire per dare un segnale di attenzione alle persone con disabilità che intendono accedere nel centro storico essendo lo spazio sosta in oggetto uno dei pochi parcheggi consentiti. Una seconda postazione in questa via molto probabilmente potrebbe venire incontro alle esigenze dei cittadini con disabilità motorie. Si invita dunque il Sindaco ad approfondire l’argomento con l’obiettivo di dotare la strada in parola di un secondo spazio dedicato.
Gianfranco spadoni – Consigliere comunale Lista per Ravenna