Hub Urbano Ravenna finanziato dalla Regione con 560mila euro. Sbaraglia: più accessibilità e attrattività del centro storico

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato integralmente il progetto “Destinazione Ravenna centro”, candidato dal Comune di Ravenna nell’ambito del bando regionale dedicato allo sviluppo dell’economia urbana e alla qualificazione della rete commerciale e dei servizi. Al Comune sarà pertanto riconosciuto l’intero contributo richiesto, pari a 560mila euro. L’annuncio è stato dato questa mattina a Bologna dall’assessora regionale al Commercio Roberta Frisoni nel corso di una conferenza stampa dedicata appunto alla presentazione dei progetti ammessi al bando per l’attivazione e lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità per il biennio 2026 – 2027.

Alle risorse regionali si aggiungeranno ulteriori fondi messi a disposizione direttamente dal Comune di Ravenna, portando il valore complessivo degli interventi a circa un milione di euro. “È una notizia estremamente positiva – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato Fabio Sbaraglia – che riconosce la bontà del lavoro di rete costruito nel tempo e a più mani insieme ad associazioni di categoria ed esercenti. Desideriamo ringraziare la Regione Emilia-Romagna e l’assessora Roberta Frisoni per avere riconosciuto pienamente il valore della nostra proposta e, più in generale, per l’impegno con cui stanno sostenendo lo sviluppo degli hub urbani e di prossimità.”

“L’assegnazione dell’intero contributo richiesto conferma la qualità e la solidità del progetto elaborato dal Comune e ci permette di dare attuazione a una strategia articolata, finalizzata a rafforzare l’accessibilità e l’attrattività del centro storico, sostenere le attività economiche esistenti e anche favorire l’insediamento di nuove imprese. Questo risultato per noi segna solo il punto di partenza di una valorizzazione e un rilancio dell’attrattività del centro storico che vogliamo perseguire in maniera sempre più organica e strutturata” ha continua Sbaraglia.

Il progetto si articola in tre linee di azione tra loro complementari: il sostegno agli investimenti delle imprese, la realizzazione di investimenti pubblici per migliorare la qualità e l’accessibilità degli spazi urbani, la promozione e l’animazione del centro storico in particolare nel periodo invernale.

Una parte delle risorse sarà destinata a un apposito bando rivolto alle attività già presenti e a quelle di nuovo insediamento all’interno dell’hub urbano. I contributi potranno sostenere interventi di apertura o ammodernamento dei locali, l’acquisto di attrezzature, impianti e arredi, nonché progetti di digitalizzazione e innovazione dell’offerta commerciale.

“È già in corso il confronto con le associazioni di categoria – prosegue Sbaraglia – per definire in tempi celeri le linee guida del bando. L’obiettivo è costruire uno strumento realmente rispondente alle esigenze delle imprese e arrivare alla sua pubblicazione entro il mese di settembre”.

Sul fronte degli investimenti pubblici, gli interventi interesseranno un’area strategica di collegamento tra la stazione e il centro storico e lungo la direttrice di via di Roma, caratterizzata dalla presenza di monumenti, siti culturali e dei giardini pubblici.

A partire dalla ripavimentazione, in corso, delle vie Mariani, Gordini e Gardini, gli interventi saranno finalizzati a rendere più agevole e continuo il collegamento ciclopedonale tra il cuore della città, la stazione e la Darsena. È prevista la realizzazione di una pista ciclabile in via Carducci, collegata al tratto della Ciclovia Adriatica di viale Santi Baldini, che consentirà di eliminare la corsia ciclabile contromano di via Alberoni, garantendo il transito degli autobus e ampliandovi la disponibilità di sosta.

Il progetto prevede inoltre la pedonalizzazione di una corsia di via di Roma, nel tratto compreso tra le vie Mariani e Alberoni, e la riqualificazione dell’area attraverso un progetto organico di arredo urbano. Saranno infine rafforzati, mediante sistemi di controllo elettronico, i varchi di accesso alle zone a traffico limitato già esistenti, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità degli spazi storico-culturali, ridurre l’inquinamento e aumentare la sicurezza stradale.

La terza linea di intervento riguarda la promozione e l’animazione dell’hub urbano, attraverso un programma di eventi distribuiti nel corso dell’anno, con particolare attenzione al periodo natalizio. Le iniziative saranno finalizzate ad accrescere l’attrattività del centro storico, sostenere la rete commerciale e favorire una permanenza più lunga di cittadini, visitatori e turisti.