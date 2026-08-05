Nuovo allarme dei sindacati per CMC SpA: alla vigilia delle ferie i lavoratori vedono sparire diritti e servizi

IMMAGINE DI REPERTORIO

A pochi giorni dall’inizio delle ferie estive, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil e Rsu aziendale segnalano con forte preoccupazione un peggioramento improvviso delle condizioni di lavoro nei cantieri Cmc. “Dopo le rassicurazioni ricevute dall’azienda sull’impegno per il futuro della società e dopo l’uscita di un comunicato sulle nuove opportunità all’estero, i lavoratori nei cantieri si vedono invece scomparire servizi essenziali: la mensa aziendale, i servizi igienici nei cantieri, l’appalto per le pulizie dei locali e il finanziamento dei cantieri” dicono i sindacati.

Ma non finisce qui. “Alla vigilia delle ferie si registrano mancati pagamenti alle Casse Edili. Una scelta che mette direttamente in discussione la possibilità di ripresa del lavoro dopo le ferie e che scarica sui lavoratori le conseguenze di scelte gestionali. Se il piano industriale è già stato approvato, non ci è stato ancora illustrato. Ma soprattutto la realtà quotidiana del lavoro ha subito un impatto devastante rispetto alla fiducia nella Direzione” continuano Cgil, Cisl e Uil.

Pertanto Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil e Rsu aziendale confermano lo stato di agitazione del personale Cmc SpA e chiedono con urgenza: “il ripristino immediato di mensa, pulizie e il finanziamento dei cantieri; regolarizzazione immediata dei versamenti alle Casse Edili ; convocazione urgente per l’illustrazione del piano industriale e per dare risposte certe sul futuro occupazionale e sui servizi ai lavoratori. I lavoratori non pagheranno ancora una volta i costi delle scelte aziendali.”