Rinnovate le cariche della Consulta dello Sport del Comune di Cervia

Martedì 4 agosto la Residenza comunale di Cervia ha ospitato l’assemblea per il rinnovo degli organi della Consulta dello Sport, durante la quale sono stati eletti il nuovo presidente e i componenti del direttivo. La Sala del Consiglio comunale ha registrato un’ampia partecipazione di rappresentanti delle associazioni sportive del territorio, confermando il ruolo della Consulta come punto di riferimento per il dialogo e la collaborazione tra il mondo sportivo e l’Amministrazione.

All’appuntamento hanno preso parte il sindaco Mirko Boschetti, il vicesindaco e assessore allo Sport Gianni Grandu e la dirigente Arianna Boni. Conclusi gli interventi di saluto da parte dell’Amministrazione comunale, l’assemblea ha dato il via alle operazioni di voto che hanno definito la composizione del nuovo direttivo.

Il direttivo eletto:

Angelo Modanesi – Club Canoa Kayak

Valentina Buscaroli – Cervia Yacht Club

Luigi Medri – Pol 2000 Tennis

Caterina Palazzi – Brothers Fitness

Confermato alla presidenza Marco Casetti della Pol Saline Romagna. Il nuovo direttivo ha ringraziato le associazioni “per la fiducia dimostrata, sottolineando l’importanza del lavoro comune e del dialogo tra le realtà sportive del territorio”.

“Sono contento di essere ancora presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cervia”, ha dichiarato Casetti. “Il mio impegno sarà continuare a essere un punto di riferimento per le associazioni sportive e a offrire il mio contributo all’Amministrazione in materia di nostre competenze”. Casetti ha inoltre evidenziato il ruolo centrale della Consulta, che deve continuare a coinvolgere il maggior numero possibile di associazioni, creando una rete solida di confronto e collaborazione a sostegno della comunità e dell’Amministrazione comunale.

“La Consulta è uno strumento fondamentale” ha aggiunto Casetti “per favorire il dialogo tra le associazioni e rafforzare il rapporto con il territorio, nell’interesse di tutto il movimento sportivo cervese.” Casetti ha poi ribadito “l’ottimo rapporto con l’Amministrazione comunale e in particolare con il vicesindaco e assessore allo sport Gianni Grandu, che conosce profondamente la materia e rappresenta un interlocutore prezioso per la crescita dello sport locale”.