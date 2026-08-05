Rinnovate le cariche della Consulta dello Sport del Comune di Cervia
Martedì 4 agosto la Residenza comunale di Cervia ha ospitato l’assemblea per il rinnovo degli organi della Consulta dello Sport, durante la quale sono stati eletti il nuovo presidente e i componenti del direttivo. La Sala del Consiglio comunale ha registrato un’ampia partecipazione di rappresentanti delle associazioni sportive del territorio, confermando il ruolo della Consulta come punto di riferimento per il dialogo e la collaborazione tra il mondo sportivo e l’Amministrazione.
All’appuntamento hanno preso parte il sindaco Mirko Boschetti, il vicesindaco e assessore allo Sport Gianni Grandu e la dirigente Arianna Boni. Conclusi gli interventi di saluto da parte dell’Amministrazione comunale, l’assemblea ha dato il via alle operazioni di voto che hanno definito la composizione del nuovo direttivo.
Il direttivo eletto:
Angelo Modanesi – Club Canoa Kayak
Valentina Buscaroli – Cervia Yacht Club
Luigi Medri – Pol 2000 Tennis
Caterina Palazzi – Brothers Fitness
Confermato alla presidenza Marco Casetti della Pol Saline Romagna. Il nuovo direttivo ha ringraziato le associazioni “per la fiducia dimostrata, sottolineando l’importanza del lavoro comune e del dialogo tra le realtà sportive del territorio”.
“Sono contento di essere ancora presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cervia”, ha dichiarato Casetti. “Il mio impegno sarà continuare a essere un punto di riferimento per le associazioni sportive e a offrire il mio contributo all’Amministrazione in materia di nostre competenze”. Casetti ha inoltre evidenziato il ruolo centrale della Consulta, che deve continuare a coinvolgere il maggior numero possibile di associazioni, creando una rete solida di confronto e collaborazione a sostegno della comunità e dell’Amministrazione comunale.
“La Consulta è uno strumento fondamentale” ha aggiunto Casetti “per favorire il dialogo tra le associazioni e rafforzare il rapporto con il territorio, nell’interesse di tutto il movimento sportivo cervese.” Casetti ha poi ribadito “l’ottimo rapporto con l’Amministrazione comunale e in particolare con il vicesindaco e assessore allo sport Gianni Grandu, che conosce profondamente la materia e rappresenta un interlocutore prezioso per la crescita dello sport locale”.
“Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro al presidente Marco Casetti, confermato nel suo incarico, e ai componenti del nuovo direttivo della Consulta dello Sport”, ha dichiarato il vicesindaco Grandu. “La grande partecipazione delle associazioni all’assemblea conferma la vitalità del nostro movimento sportivo e la volontà di contribuire attivamente alla crescita della città. La Consulta rappresenta uno strumento prezioso di confronto e di collaborazione con l’Amministrazione comunale, perché consente di raccogliere idee, esigenze e proposte provenienti da chi ogni giorno opera sul territorio. Il nostro impegno sarà quello di continuare a lavorare insieme, valorizzando il ruolo dello sport come fattore di benessere, inclusione sociale, educazione e coesione della comunità. Ringrazio tutti i volontari, i dirigenti e le associazioni sportive per il lavoro che svolgono con passione e competenza: il loro contributo è fondamentale per offrire opportunità di crescita ai giovani e per rendere Cervia una città sempre più attenta ai valori dello sport”.