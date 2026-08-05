Riunione del Consiglio comunale di Ravenna: all’OdG l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale

Domani, giovedì 6 agosto, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale di Ravenna, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Solo ora il Comune vuole istituire il “controllore” sui lavori pubblici. Come se fin qui non ce ne fosse stato bisogno”, presentato da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia; “Scorrettezze e illeciti nel rimontaggio del velox di Mezzano vandalizzato” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Ancora sull’uso improprio di una sede istituzionale”, a cura di Renato Esposito, consigliere Fratelli d’Italia.