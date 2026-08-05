Riunione del Consiglio comunale di Ravenna: all’OdG l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale
Domani, giovedì 6 agosto, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale di Ravenna, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/.
A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Solo ora il Comune vuole istituire il “controllore” sui lavori pubblici. Come se fin qui non ce ne fosse stato bisogno”, presentato da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia; “Scorrettezze e illeciti nel rimontaggio del velox di Mezzano vandalizzato” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Ancora sull’uso improprio di una sede istituzionale”, a cura di Renato Esposito, consigliere Fratelli d’Italia.
Seguirà l’interrogazione: “Sulla riqualificazione degli impianti sportivi comunali e ammodernamento degli impianti di illuminazione” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna.
Si passerà all’esame e alla votazione delle seguenti proposte di delibera: “Errata corrige relativa agli accorpamenti 04 – non ammissibile e 05 – già previsto quanto richiesto, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale”;
“Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto presidenziale 380/2001”; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 n. 267, comma 1, lettera e) per lavori di somma urgenza di messa in sicurezza e ripristino della copertura presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” sita in Ravenna, località Lido Adriano, via Tono Zancanaro” su cui relazionerà l’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica Massimo Cameliani.
Infine sarà trattata la mozione “Mettere in sicurezza il tratto di via Romea nei pressi della svolta su via Garigliano”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna.