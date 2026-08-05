“Visioni di Eterno-Re Teodorico”: in via Zirardini a Ravenna la mostra che anticipa lo spettacolo al mausoleo 

Per l’intero mese di agosto la Open Air Gallery di via Zirardini accoglie “Visioni di Eterno – Re Teodorico”, la mostra fotografica firmata da Andrea Bernabini e promossa dal Servizio Turismo del Comune. L’esposizione offre a cittadini e turisti un’anticipazione del progetto artistico che, dal 29 agosto al 6 settembre, trasformerà il Mausoleo di Teodorico nell’ambito delle Celebrazioni Teodoriciane 526-2026, dedicate a Ravenna e alla figura del re ostrogoto.

“Questa mostra offre un’anteprima di uno dei progetti che apriranno le Celebrazioni Teodoriciane – dichiara l’assessore al Turismo Fabio Sbaraglia –. L’Open Air Gallery di via Zirardini diventa uno spazio capace di creare curiosità e accompagnare il pubblico verso uno spettacolo che saprà valorizzare uno dei monumenti più iconici di Ravenna attraverso un linguaggio contemporaneo, accessibile e coinvolgente. È un modo per raccontare la nostra storia con strumenti innovativi, facendo dialogare patrimonio culturale, creatività e nuove tecnologie e confermando Ravenna come città capace di trasformare il proprio patrimonio in esperienze culturali di qualità, grazie alla preziosa collaborazione degli Enti coinvolti.”

L’esposizione, spiegano dal Comune, “inaugurata e visibile fino all’8 settembre, propone una selezione di immagini e suggestioni visive che raccontano la genesi del progetto e ne anticipano atmosfere, linguaggio e ricerca artistica, offrendo al pubblico una prima immersione nell’esperienza che prenderà vita in uno dei luoghi più rappresentativi della Ravenna tardoantica. Un invito a lasciarsi guidare tra storia, arte, luce e innovazione, alla scoperta della figura di Teodorico e del suo profondo legame con la città”.

In occasione delle celebrazioni dedicate ai 1.500 anni dalla morte di Re Teodorico, il Comune di Ravenna presenta infatti “Visioni di Eterno – Re Teodorico”, il progetto “ideato da Andrea Bernabini – NEO Visual Project, che trasforma uno dei monumenti simbolo della città in un’esperienza immersiva di luce, suono e narrazione. Lo spettacolo sarà in programma dal 29 al 6 settembre, ogni sera, al mausoleo di Teodorico (con regolare biglietto d’ingresso, tranne il 30 e 6 ad ingresso gratuito).”

“Uno dei monumenti simbolo del sito UNESCO dei Monumenti Paleocristiani di Ravenna, che proprio quest’anno celebra il trentesimo anniversario del riconoscimento come Patrimonio Mondiale, il Mausoleo di Teodorico diventerà per l’occasione una superficie viva e pulsante di immagini in movimento” avanzano dal Comune. “Dopo il successo delle precedenti iniziative di valorizzazione monumentale, una nuova produzione racconterà il re ostrogoto attraverso videoproiezioni architetturali e un raffinato impianto sonoro, offrendo una rilettura contemporanea del suo lascito storico e culturale. La pietra d’Istria del Mausoleo prenderà vita con elmi, corone, armature scintillanti, croci gemmate, mosaici e figure guerriere che emergeranno e si dissolveranno in un racconto visivo capace di intrecciare potenza, spiritualità e memoria. La scansione ritmica delle profonde nicchie e delle forme monumentali sarà esaltata da una scenografia luminosa che alternerà pieni e vuoti, luce e ombra, restituendo al pubblico tutta la complessità della figura di Teodorico”.

L’iniziativa “si inserisce nel programma delle Celebrazioni Teodoriciane 526-2026. Ravenna nel segno di Teodorico, promosse in occasione dei 1.500 anni dalla morte di Re Teodorico, un ricco calendario di mostre, spettacoli, conferenze e iniziative culturali realizzato dal Servizio Turismo del Comune di Ravenna con la collaborazione del Ministero della Cultura – Musei nazionali di Ravenna, dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, della Fondazione RavennAntica, dell’Istituzione biblioteca Classense e dell’Istituzione – Museo d’Arte della Città di Ravenna”.

Il progetto “è finanziato con i fondi della legge , n. 77, recante “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO”.