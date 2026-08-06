A Ravenna le opposizioni votano contro il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale: ecco perché

Il nuovo Regolamento Edilizio Comunale (REC) del Comune di Ravenna che sarà votato oggi 6 agosto a Palazzo Merlato rappresenta l’attuazione operativa del Piano Urbanistico Generale (PUG), che il Consiglio comunale ha adottato il 14 luglio scorso col voto contrario di tutta l’opposizione, prescrivendo le norme che regoleranno d’ora in poi tutte le attività edilizie sul territorio ravennate.

L’opposizione a Ravenna ha già annunciato il suo voto contrario al REC dopo quello al PUG. La ragione è semplice: l’opposizione, in un documento redatto da Alvaro Ancisi e sottoscritto da tutti i gruppi, afferma che “non cambierà niente” rispetto alla “cementificazione” che ha caratterizzato tutti gli ultimi anni.

“Il nuovo REC lo dimostra clamorosamente laddove la parte largamente preponderante (un centinaio di fitte pagine) riguarda i cosiddetti “Interventi complessi”, regolati, tra l’altro, da Accordi Operativi publico-privati e da Permessi di Costruire Convenzionati, che consumeranno suolo senza freni, ben oltre il 3% massimo di territorio vergine consentito dalla legge regionale sul consumo zero. In parole povere, si tratta di 54 grandi lottizzazioni, risalenti a numerosi anni addietro, artificiosamente tenute in vita dal Comune di Ravenna grazie ai quattro rinvii del PUG attuati dalla Regione tra il 2021 e il 2024. – si legge nel documento – Potranno, da se stesse, senza limiti di tempo, cementificare altri 700 ettari circa di terreno vergine, per costruirvi, su un milione circa di metri quadrati, nuove case ed edifici di vario genere, tra cui l’immancabile supermercato. Una norma della legge regionale, l’ormai famigerato art. 53 già messo in campo a Ravenna da alcuni anni, consente inoltre a qualsiasi attività, societaria o associativa, di espandersi a piacimento in aree contigue o circostanti o di prossimità, senza limiti fissati, se non con discrezionalità politica. Saranno dunque oltre 800 gli ettari ancora da violentare.”