Alla Galleria FaroArte la mostra sui colori e sapori nelle ceramiche di Sante Ghinassi

Alla Galleria FaroArte di Largo W. Magnavacchi, 6 a Marina di Ravenna dall’8 agosto al 6 settembre 2026 è possibile visitare la mostra “Colori e sapori nelle ceramiche di Sante Ghinassi” a cura di Claudio Beltrami, Emanuele Ghinassi, Enrico Ghinassi, Oscar Manzelli.

Inaugurazione sabato 8 agosto alle ore 21.00. Apertura sabato e domenica ore 20.00 – 22.30 a ingresso libero. Evento promosso da Capit Ravenna Aps e Slow Food Ravenna Aps in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna e col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Patrocini: Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna Assessorato al Turismo, Provincia di Ravenna, Comune di Riolo Terme, Casa Artusi di Forlimpopoli.

La mostra vuole rendere omaggio ad un artista, nato a Ravenna ma vissuto dall’età di due anni a Riolo Terme, le cui opere per la prima volta trovano una meritata valorizzazione espositiva nella sua città d’origine. Intende altresì esaltare il riconoscimento di Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco concesso alla cucina italiana nel dicembre 2025. Le motivazioni principali includono il suo valore come ‘cucina degli affetti’ che unisce convivialità, biodiversità, tradizione familiare, trasmissione intergenerazionale e sostenibilità ambientale, trasformando il cibo in un linguaggio culturale e inclusivo.

E’ un motivo di orgoglio che due associazioni di promozione sociale quali Capit Ravenna e Slow Food Ravenna, riconsegnino alla comunità ravennate una testimonianza artistica che non poteva rimanere sconosciuta ai suoi concittadini e alle istituzioni che ne hanno patrocinato la realizzazione.

Sante Ghinassi (1924 – 2000) fu pittore, disegnatore e ceramista. Allievo del prof. Luigi Varoli di Cotignola, ancor giovanissimo divenne esperto nella pittura per poi applicarsi definitivamente alla pittura in ceramica, specializzandosi nel ritratto, nelle figure umane e nelle scene a rappresentazioni sacre. Le sue opere ricordano la raffinatezza degli antichi maestri del Rinascimento. Non si può non ricordare che Ghinassi è autore del grande pannello della Redenzione di 100 metri quadrati: uno dei più grandi dipinti in ceramica esistenti al mondo, situato nell’Abside della Chiesa Prepositurale di Riolo Terme.