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“Cervia, la spiaggia ama il libro”: Andrew Faber presenta “PAS Persone Altamente Speciali”
Nell’ambito della rassegna culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” lo scrittore e poeta ANDREW FABER presenta il suo libro ‘PAS. PERSONE ALTAMENTE SPECIALI’ (Ed. Collana Interno Poesia).
L’appuntamento è per sabato 8 agosto alle ore 21.15 alla Rotonda 1° Maggio di Milano Marittima.
PAS. PERSONE ALTAMENTE SPECIALI – Un’opera che si apre come un respiro, un canto dedicato a chi possiede la rara arte di “sentire tutto”. È il racconto silenzioso di anime che attraversano il mondo pronti a cogliere ogni brivido, ogni sussulto, ogni delicata sfumatura della vita.
Andrew Faber è Scrittore e poeta. È una delle voci più seguite sui social e nel panorama contemporaneo. Si definisce allevatore di poesie, considerata “terapeutica” e contadino di emozioni.