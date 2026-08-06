Dal 7 al 16 agosto torna a Marina di Ravenna la Festa del Mare e dello Sport, c’è anche la cuccagna

Dieci giorni di festa tra musica, sport, gastronomia, spettacoli e il ritorno di una tradizione che mancava da anni. Dal 7 al 16 agosto torna a Marina di Ravenna la Festa del Mare e dello Sport, organizzata dal G.S. Drago e dalla Pro Loco di Marina di Ravenna nell’ambito di Marina Eventi, con un ricco calendario di appuntamenti in piazza Dora Markus.