Dal 7 al 16 agosto torna a Marina di Ravenna la Festa del Mare e dello Sport, c’è anche la cuccagna
Dieci giorni di festa tra musica, sport, gastronomia, spettacoli e il ritorno di una tradizione che mancava da anni. Dal 7 al 16 agosto torna a Marina di Ravenna la Festa del Mare e dello Sport, organizzata dal G.S. Drago e dalla Pro Loco di Marina di Ravenna nell’ambito di Marina Eventi, con un ricco calendario di appuntamenti in piazza Dora Markus.
Tutte le sere, a partire dalle 19, sarà attivo lo stand gastronomico con un ampio menù di carne e pesce, al quale si aggiungeranno nel corso della manifestazione diverse serate gastronomiche a tema.
Alla proposta gastronomica si affiancherà ogni sera lo spettacolo, con appuntamenti dalle 21.30. Si comincia venerdì 7 agosto con il Marina Music Festival, seguito sabato 8 da Marina Bounce Live. Domenica 9 spazio alla presentazione della squadra del Marina Calcio e a Diabete Ballo, mentre lunedì 10 salirà sul palco il Metropole Quintet. Martedì 11 sarà la volta dei Warning-Four, mercoledì 12 dei Mama Mouse e giovedì 13 dei Randagi.
Venerdì 14 agosto la festa propone una serata country con i Wild Angels, mentre sabato 15 sarà protagonista il Nicolas Show. Gran finale domenica 16 con il Moka Club, in un evento offerto da ADVS.
Per tutte le sere della Festa del Mare e dello Sport, viale delle Nazioni ospiterà inoltre il mercatino, che accompagnerà il programma della manifestazione e animerà il centro di Marina di Ravenna per l’intera durata dell’evento.
Particolarmente ricco il programma di Ferragosto. Dopo anni di assenza tornerà infatti a Marina di Ravenna il palo della cuccagna, una delle tradizioni popolari della località. L’appuntamento è per il 15 agosto al bacino pescherecci, prima dei fuochi d’artificio: un ritorno che recupera un momento di festa e aggregazione legato alla storia della comunità marinara.
La giornata culminerà con i tradizionali Fuochi del Candiano. Lo spettacolo pirotecnico è previsto indicativamente tra le 23.45 e mezzanotte nella zona del faro di Marina di Ravenna, in collaborazione con la Pro Loco di Porto Corsini.