I disegni di Gianluca Costantini portati e sbandierati in Usa dalle manifestanti della Women’s March anti ICE

Con i suoi tratti di penna Gianluca Costantini ancora una volta racconta la sofferenza delle vittime e la violenza del potere. I disegni dell’artista e attivista ravennate sono stati portati e sbandierati dalle manifestanti della Women’s March durante l’azione “Abolish ICE” all’Hart Senate Office Building, uno degli edifici che ospitano gli uffici del Senato degli Stati Uniti in Washington DC.

Nel corso della protesta, le attiviste hanno realizzato un die-in e calato uno striscione per chiedere l’abolizione dell’ICE – l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione e il controllo delle frontiere che si è resa colpevole di numerosi abusi di potere e uccisioni – e la fine delle sue politiche di detenzione, deportazione e separazione delle famiglie. L’azione si è conclusa con l’arresto di alcune manifestanti da parte della polizia.

I ritratti di Costantini, dedicati alle persone morte sotto custodia dell’ICE o durante operazioni di controllo dell’immigrazione, sono diventati parte dell’azione pubblica: volti e corpi restituiti alla visibilità in uno spazio simbolico del potere legislativo statunitense.

«Con il disegno costruisco scudi: immagini che possano proteggere le persone dall’invisibilità, restituire loro volto e dignità e trasformare il dolore in una presenza capace di resistere», afferma Gianluca Costantini. «Vedere questi disegni nelle mani delle manifestanti è stato molto potente. Sono diventati non soltanto immagini, ma testimonianze: un modo perché chi non c’è più possa occupare uno spazio, chiedere giustizia e parlare attraverso i corpi di chi rifiuta di voltarsi dall’altra parte».

Da anni Costantini usa il disegno come strumento di attivismo a difesa dei diritti umani. Il suo lavoro segue con attenzione anche i casi legati alla violenza istituzionale e alle politiche migratorie negli Stati Uniti, tra cui Prairieland e Spokane 3. L’utilizzo dei suoi ritratti nell’azione della Women’s March rinnova il ruolo dell’arte come linguaggio politico e come pratica di testimonianza.

Nella foto in alto Gianluca Costantini