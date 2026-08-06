Ravenna: amministratore di sostegno finito nel mirino della Finanza per uso irregolare di 130.000 euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal Tribunale, ai danni di un amministratore di sostegno, indagato per irregolarità commesse nello svolgimento del mandato conferito dal Giudice Tutelare del Tribunale di Ravenna. Il provvedimento è scattato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna.

Tutto è partito a seguito del rilievo di possibili anomalie nella gestione del patrimonio della vittima: l’amministratore avrebbe infatti indebitamente utilizzato circa 130.000 euro appartenenti alla persona fragile sottoposta alla sua tutela. La persona indagata avrebbe fatto molti prelievi di denaro contante e bonifici diretti sui suoi conti correnti personali per acquistare biglietti aerei, auto e moto, nonché per pagare ristoranti. Non solo. Parte del denaro sarebbe stato usato per investimenti speculativi.