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Ravenna celebra i trent’anni del riconoscimento del Valore Universale Eccezionale del sito UNESCO
Il Comune di Ravenna comunica che in occasione del trentesimo anniversario dell’iscrizione dei “Monumenti paleocristiani di Ravenna” nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, avvenuta il 7 dicembre 1996, prende l’avvio il progetto “Comunità patrimoniali”.
L’obiettivo è sviluppare la consapevolezza dei valori del Sito e la loro accessibilità e offrire occasioni di conoscenza, partecipazione e confronto sul significato attuale del patrimonio mondiale e sul ruolo che esso può svolgere nella vita culturale e sociale della città.
La prima attività aperta alla partecipazione sarà costituita dai laboratori di comunità, pensati come momenti di incontro nei quali cittadini e organizzazioni locali potranno condividere esperienze, bisogni, idee sul sito UNESCO. I laboratori permetteranno di riflettere sui valori rappresentati dagli otto monumenti, sulla loro conoscenza e frequentazione, sull’accessibilità e sulle possibili modalità per renderli sempre più vicini alla vita di residenti e visitatori.
Per preparare gli incontri è stato predisposto un questionario online rivolto a cittadini, turisti, associazioni e organizzazioni. Le risposte, raccolte in modo anonimo, saranno utilizzate per conoscere meglio i diversi pubblici del sito e orientare la progettazione dei laboratori.
Chi desidera essere informato sui laboratori e sulle successive attività potrà lasciare facoltativamente il proprio indirizzo e-mail.
Il questionario è disponibile all’indirizzo https://tinyurl.com/Comunita-patrimoniali, e si può compilare tramite il QR code della cartolina distribuita presso negli otto monumenti del sito UNESCO e negli Uffici di informazione e accoglienza turistica.
“Comunità patrimoniali” prevede inoltre per l’anno scolastico 2026/2027 percorsi educativi per le classi e proposte formative per gli insegnanti, dedicati al significato dell’UNESCO, ai valori del sito ravennate e ai temi della conoscenza, della tutela e della trasmissione del patrimonio. Visite, laboratori e strumenti accessibili accompagneranno gli studenti nella scoperta degli otto monumenti, mentre la formazione offrirà ai docenti conoscenze e strumenti da utilizzare nei diversi ambiti disciplinari.
L’obiettivo del progetto è valorizzare il carattere unitario del sito anche attraverso eventi, visite e performance artistiche negli otto monumenti, attualmente in corso nelle rassegne estive come Mosaico di notte e la prossima Settimana Teodoriciana.
Le attività, progettate con attenzione all’accessibilità e alla partecipazione dei diversi pubblici, culmineranno in un convegno organizzato in occasione dell’anniversario dell’iscrizione, dedicato ai valori del sito e alle sue prospettive future.
“Comunità patrimoniali”, progetto finanziato ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77, dedicata alla tutela, alla fruizione e alla valorizzazione dei siti e degli elementi italiani riconosciuti dall’UNESCO, è promosso dal Comitato di pilotaggio del sito UNESCO “Monumenti paleocristiani di Ravenna”, di cui fanno parte Comune di Ravenna – U.O. Politiche e Attività Culturali, Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Musei Nazionali di Ravenna e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Le attività sono realizzate con la collaborazione di PTSCLAS e Fondazione Ravennantica e con il coinvolgimento dei soggetti culturali, educativi e associativi del territorio.