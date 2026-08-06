POLITICA
Tritto (Forza Italia): “Stop alle false cooperative e ai tagli sulla pelle dei lavoratori del Terzo Settore”
Nato come strumento di mutuo aiuto e gestione democratica del lavoro, il modello cooperativo si è trasformato, in troppe realtà territoriali, in un sistema distorto che protegge i vertici gestionali ed emargina la base.
A farne le spese sono soprattutto i lavoratori del settore socio-sanitario ed educativo. Personale altamente qualificato che assiste anziani, disabili e minori si ritrova oggi con stipendi inadeguati, tutele compresse dall’abuso di contratti “pirata” e la prospettiva concreta di una futura povertà pensionistica. In questa dinamica, i dipendenti diventano soci soltanto quando c’è da ripagare le perdite delle cattive gestioni manageriali, mentre la governance interna viene spesso piegata a logiche di potere e di bacino elettorale locale.
Per restituire dignità al lavoro e risanare il settore, Forza Italia individua tre azioni d’impatto non più rinviabili:
- Stop al massimo ribasso: abolire nelle gare pubbliche di Comuni, Regioni e ASL il criterio del prezzo più basso, che scarica i tagli sui salari degli operatori.
- Tutele e CCNL leader: imporre per legge solo i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle sigle più rappresentative, cancellando i contratti “pirata”.
- Controlli a tappeto: avviare ispezioni rigorose per scovare e l’ipotesi di chiudere o sanzionare le false cooperative nate solo per eludere il fisco e sfruttare la manodopera.
Servizi alla persona di qualità non possono reggersi sullo sfruttamento di chi lavora. Serve un intervento deciso per garantire stipendi dignitosi e tutele reali a migliaia di professionisti.
Nicola Tritto – Segretario comunale di Forza Italia