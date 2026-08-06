Tritto (Forza Italia): “Stop alle false cooperative e ai tagli sulla pelle dei lavoratori del Terzo Settore”

Nato come strumento di mutuo aiuto e gestione democratica del lavoro, il modello cooperativo si è trasformato, in troppe realtà territoriali, in un sistema distorto che protegge i vertici gestionali ed emargina la base.

A farne le spese sono soprattutto i lavoratori del settore socio-sanitario ed educativo. Personale altamente qualificato che assiste anziani, disabili e minori si ritrova oggi con stipendi inadeguati, tutele compresse dall’abuso di contratti “pirata” e la prospettiva concreta di una futura povertà pensionistica. In questa dinamica, i dipendenti diventano soci soltanto quando c’è da ripagare le perdite delle cattive gestioni manageriali, mentre la governance interna viene spesso piegata a logiche di potere e di bacino elettorale locale.