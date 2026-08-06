Tutto il fascino delle marionette al Coja Blue di Casalborsetti, Le disgrazie di Fagiolino alla libreria MoMo di Ravenna

Gianluca Palma, fondatore e principale animatore della compagnia All’InCirco, è autore e interprete di questo originale lavoro nel quale darà vita sulla scena a personaggi appesi al filo della fantasia: buffi pagliacci, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine, minuscoli artisti di legno e molti altri…