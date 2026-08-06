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Tutto il fascino delle marionette al Coja Blue di Casalborsetti, Le disgrazie di Fagiolino alla libreria MoMo di Ravenna

6 agosto 2026 | 09:18
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di Redazione

Redazione

Tutto il fascino delle marionette al Coja Blue di Casalborsetti, Le disgrazie di Fagiolino alla libreria MoMo di Ravenna

Continuano gli appuntamenti con Burattini alla Riscossa! Venerdì 7 agosto è previsto un doppio appuntamento: alle ore 20.30 (ingresso gratuito) al Coja Blue di Casalborsetti la Compagnia All’InCirco presenta Marionette Cabaret.

Gianluca Palma, fondatore e principale animatore della compagnia All’InCirco, è autore e interprete di questo originale lavoro nel quale darà vita sulla scena a personaggi appesi al filo della fantasia: buffi pagliacci, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine, minuscoli artisti di legno e molti altri…

Alle ore 21 (ingresso gratuito) invece alla Libreria MoMo di Ravenna I Burattini di Mattia Zecchi mettono in scena Le disgrazie di Fagiolino.

Torna la grande tradizione dei burattini con un insieme di farse e atti unici che vedono Fagiolino e Sganapino coinvolti in mille peripezie ed avventure. Fra guizzi e lazzi, scherzi e trabocchetti i protagonisti, si troveranno ad affrontare varie imprese, sempre col cattivo di turno pronto a prendersi gioco di loro.