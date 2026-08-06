Una manifestazione silenziosa per Nick e per la giustizia: la stanno organizzando a Pinarella di Cervia

Dopo la tragica vicenda di Nicola Musiani – ucciso da un branco di balordi, forse per futili motivi, nella notte tra il 18 e il 19 luglio in un piazzale di Pinarella di Cervia – che ha destato grande sdegno e commozione in tutta la comunità locale e non solo, a Pinarella è stato creato un gruppo whatsapp – PINARELLA TUTTI UNITI – che sta lavorando per organizzare una passeggiata silenziosa in memoria di Nick.

Chi organizza dice: “Passano i giorni e non abbiamo esiti concreti, non abbiamo giustizia, non abbiamo pace per noi e per Nicola. I carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Cervia-Milano Marittima stanno lavorando senza sosta per trovare i colpevoli (come si sa è stato individuato un gruppo di 7-8 giovani forlivesi che potrebbero essere responsabili del pestaggio che il 22 luglio ha portato alla morte di Nicola Musiani dopo alcuni giorni di agonia, ndr); sicuramente non è un’indagine semplice e neanche conosciamo le complicazioni in cui si sono imbattuti, ma lasciamoli lavorare e troveranno il bandolo della matassa, tanto lo sappiamo bene che se non daremo una pace a Nick, avremo perso tutti! Non ci sono… morti di serie A, morti di serie B. Ci incontriamo con una manifestazione/passeggiata silenziosa, parleranno per noi striscioni e cartelli (preparateli) con scritto Vogliamo giustizia per Nicola, Vogliamo più controlli, Vogliamo sentirci protetti dall’Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine… Scendiamo insieme in piazza, lo dobbiamo a Nick e lo dobbiamo a noi stessi. MANIFESTIAMO PER LA GIUSTIZIA!”