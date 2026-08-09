Al PalaCattani inizia la stagione della Tema Sinergie Faenza
9 agosto 2026 | 14:59
Lunedì 10 agosto al PalaCattani inizia la stagione della Tema Sinergie. La squadra si radunerà alle 17 per poi sostenere il primo allenamento. La preparazione continuerà con una doppia seduta giornaliera di lavoro atletico e di pallacanestro per preparare la squadra al campionato che inizierà domenica 27 settembre a Latina. La prima amichevole sarà sabato 22 agosto in casa della Sella Cento, formazione di serie A2.
Questo il programma delle amichevoli di preseason:
- Sabato 22 agosto a Cento ore 19 Sella Cento (A2) – Tema Sinergie
- Mercoledì 26 agosto a Forlì ore 19 Unieuro Forlì (A2) – Tema Sinergie
- Sabato 29 agosto a Castel Guelfo ore 20.30: Up Imola (B Nazionale) – Tema Sinergie
- Mercoledì 2 settembre al PalaCattani ore 18 Tema Sinergie – Virtus Imola (B Interregionale)
- Sabato 5 settembre a Cerreto d’Esi ore 19 Ristopro Fabriano (B Nazionale) – Tema Sinergie
- Sabato 12 settembre al PalaCattani: ore 18.30 Tema Sinergie – Consultinvest Pesaro (B Nazionale)
- Sabato 19 settembre al PalaCattani: ore 18 Tema Sinergie – OraSì Ravenna (B Nazionale)
Il roster della Tema Sinergie:
- PLAYMAKER: Gianmarco Bertetti (2001), Filippo Rossi (1997), Nicola Battistini (2008, da Raggisolaris Academy), David Gaina Catana (2008, da Raggisolaris Academy)
- GUARDIE: Eimantas Stankevicius (1998), Marco Susanni (2007), Deian Rustemaj (2009, da Raggisolaris Academy), Simone Tampieri (2009, da Raggisolaris Academy)
- ALI PICCOLE: Luca Campori (1999), Cheick Mouhamadou Sy (2009, da Raggisolaris Academy), Mattia Pieri (2008, da Raggisolaris Academy)
- ALI GRANDI: Francesco Marcucci (2005), Raffaele Romano (2002), Francesco Filippozzi (2008, da Raggisolaris Academy), Michael Renzi (2007, da Raggisolaris Academy)
- PIVOT: Marco Di Pizzo (1998), Alessandro Riva (1998), Mattia Lucadamo (2008, da Raggisolaris Academy)
- ALLENATORE: Lorenzo Pansa
- PRIMO ASSISTENTE: Matteo Pio
- SECONDO ASSISTENTE: Alessandro Piazza.