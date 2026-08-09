Al PalaCattani inizia la stagione della Tema Sinergie Faenza

Lunedì 10 agosto al PalaCattani inizia la stagione della Tema Sinergie. La squadra si radunerà alle 17 per poi sostenere il primo allenamento. La preparazione continuerà con una doppia seduta giornaliera di lavoro atletico e di pallacanestro per preparare la squadra al campionato che inizierà domenica 27 settembre a Latina. La prima amichevole sarà sabato 22 agosto in casa della Sella Cento, formazione di serie A2.