Ci vuol coraggio a non svuotare i bidoni della raccolta indifferenziata con questo caldo

Buongiorno, vorrei segnalare un disservizio che sta causando notevole disagio nella zona di Via Tagliamento/ Via Magra/Via Poggi dove giovedì scorso (giorno programmato) non sono stati svuotati i bidoni della raccolta indifferenziata. Al di là dell’ingombro dei bidoni sui marciapiedi e rischio di attirare ratti, potete immaginare il cattivo odore dopo 4 giorni di permanenza a temperature di circa 35°C.

La mancata raccolta è stata segnalata ad Hera tramite app venerdì, e nuovamente sabato attraverso il servizio clienti telefonico; è stata cercata assistenza anche dalla PM che però non sembra avere procedure in merito. A 4 gg dal mancato ritiro, nessun intervento è stato fatto.