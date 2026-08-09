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Due appuntamenti mattutini per il Festival Naturae di Lido di Classe
9 agosto 2026 | 10:36
Il Festival Naturae di Lido di Classe propone due appuntamenti mattutini.
All’alba di domani, lunedì 10 agosto, alle 5, con partenza dall’Arena del Sole, “L’alba mi sveglierà”. Camminata tra mare e pineta incontrando il sole. Con con Paolo Benini, Reparto Carabinieri Biodiversità Punta Marina – RA e Mariateresa Tartaglia, facilitatrice forest bathing.
Martedì 11 alle 9, sempre con partenza all’Arena del Sole, “Ritorno al Villaggio delle Cicogne”. Pedalata attraverso la pineta fino al Villaggio. Con Angelo Gasperoni. Visita guidata e possibilità di “Pranzo al volo” su prenotazione. Si può raggiungere il Villaggio automuniti al parcheggio “Ristorante La Campaza”, Via Romea Sud, 395 Fosso Ghiaia.