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“Flagelli d’Italia” di Federica Chiarentini negli spazi del Private Banking della Cassa di Ravenna
9 agosto 2026 | 10:28
Negli spazi del Private Banking di Ravenna, in Piazza del Popolo 30, la Cassa di Ravenna S.p.A. presenta la mostra fotografica “Flagelli d’Italia” di Federica Chiarentini, artista di Lugo che sviluppa la propria ricerca tra fotografia digitale e analogica, affiancandola spesso alla pubblicazione di sillogi poetiche.
L’esposizione, tratta dall’omonimo libro fotografico, nasce da una riflessione sul difficile rapporto tra uomo e ambiente naturale. Attraverso una serie di immagini, Chiarentini indaga gli effetti dell’antropizzazione sul clima e sugli equilibri degli ecosistemi, tema particolarmente attuale in un’estate segnata da temperature eccezionali.