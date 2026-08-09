Oktoberfest Pinarella di Cervia, al via la prima edizione: dieci giorni di musica, birra bavarese e solidarietà

Dal 28 agosto al 6 settembre per dieci giorni viale Tritone a Pinarella di Cervia si trasformerà in un grande villaggio di festa in stile bavarese. Debutta infatti la prima edizione dell’Oktoberfest Pinarella di Cervia, una manifestazione destinata a diventare un nuovo appuntamento fisso del calendario degli eventi di fine estate. Un progetto ambizioso, ideato e organizzato dai soci del Full Moon, Alessandro Vinci e Andrea Alici, con il patrocinio del Comune di Cervia.

Per l’occasione viale Tritone sarà completamente chiuso al traffico e trasformato in un grande villaggio della festa. Accanto alla storica struttura del Full Moon prenderanno posto uno street market con espositori e artigiani, mentre il grande parcheggio antistante ospiterà un vero e proprio polo dedicato al divertimento con Luna Park, area gastronomica, stand della celebre birra Hofbräuhaus HB di Monaco di Baviera e piatti tipici tedeschi come stinco, würstel, crauti e spaetzle, affiancati naturalmente al tradizionale menù alla carta del ristorante.

Ad arricchire la manifestazione sarà un cartellone musicale di assoluto livello, con ingresso gratuito a offerta libera ogni sera. Si parte il 28 agosto con i Modena City Ramblers, seguiti da Jaysantos, Punkreas, Gem Boy, la serata di Zoo 105 con Paolo Noise e Pippo Palmieri, quindi Ruggero dei Timidi, Tonino Carotone, Brusco, Statuto e gran finale il 6 settembre con i Moka Club.

L’intero ricavato delle offerte raccolte durante la manifestazione sarà devoluto in beneficenza al Canile di Cervia e alla Casa di Riposo Busignani, una scelta fortemente voluta dagli organizzatori per dare all’evento anche un importante valore sociale.

Per Alessandro Vinci e Andrea Alici, amici fin dall’infanzia e fondatori del Full Moon, questa rappresenta una nuova sfida. Dopo aver trasformato il loro locale in uno dei punti di riferimento della ristorazione e dell’intrattenimento della Riviera, scelgono ora di uscire dai confini del ristorante per dare vita a una manifestazione con un’identità propria.