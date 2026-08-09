Omicidio di Nicola Musiani: gli inquirenti sulle piste di altri 2 ragazzi protagonisti dell’aggressione
9 agosto 2026 | 14:42
Dopo i quattro giovani fra i 19 e i 23 anni fermati nel forlivese con l’accusa di omicidio del 53enne Nicola Musiani, in concorso aggravato dai futili motivi, gli inquirenti stanno cercando un quinto ragazzo che potrebbe avere partecipato al pestaggio mortale nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia.
C’è poi un sesto ragazzo – un 16enne come gli altri del forlivese – per cui le carte sono state trasmesse alla Procura dei Minorenni di Bologna. La notizia è rilanciata dall’ANSA Emilia-Romagna.