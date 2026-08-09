Omicidio di Nicola Musiani: gli inquirenti sulle piste di altri 2 ragazzi protagonisti dell’aggressione

Dopo i quattro giovani fra i 19 e i 23 anni fermati nel forlivese con l’accusa di omicidio del 53enne Nicola Musiani, in concorso aggravato dai futili motivi, gli inquirenti stanno cercando un quinto ragazzo che potrebbe avere partecipato al pestaggio mortale nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia.