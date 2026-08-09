OraSì Basket Ravenna conferma Mattia Bagattoni nel ruolo di fisioterapista

“Sono pronto per cominciare la mia sesta stagione con il Basket Ravenna, ho le stesso entusiasmo e la stessa voglia di sempre. Sono contento di far parte di questa famiglia e di continuare a lavorare per questa maglia, non vedo l’ora che cominci la stagione” ha dichiarato il fisioterapista.

Il Direttore Generale Lorenzo Nicoletti: “Mattia è un professionista esemplare e di alto livello, è con noi da sei anni e insieme ci siamo tolti grandi soddisfazioni. È una persona che ha sempre dimostrato un legame forte con la società e una grande passione per il suo lavoro, siamo molto contenti di questa conferma”.