Tutto pronto per lo “Sbarco degli autori” ferragostano a Cervia con Ventura e Terzi, Bartoletti, Franceschini, Mannoni

Nell’ambito della rassegna “Cervia, la spiaggia ama il libro” il giorno di Ferragosto ci sarà la 34^ edizione dello “SBARCO DEGLI AUTORI”. L’appuntamento è alle 18.15 nell’area Torre San Michele in Piazzale Salinari con Simona Ventura e Giovanni Terzi, Marino Bartoletti, Enrico Franceschini, Maurizio Mannoni, Francesca Costenaro e ‘Nevada’. Conducono il talk show i giornalisti de Il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi e Beppe Boni.