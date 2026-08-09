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Tutto pronto per lo “Sbarco degli autori” ferragostano a Cervia con Ventura e Terzi, Bartoletti, Franceschini, Mannoni
Nell’ambito della rassegna “Cervia, la spiaggia ama il libro” il giorno di Ferragosto ci sarà la 34^ edizione dello “SBARCO DEGLI AUTORI”. L’appuntamento è alle 18.15 nell’area Torre San Michele in Piazzale Salinari con Simona Ventura e Giovanni Terzi, Marino Bartoletti, Enrico Franceschini, Maurizio Mannoni, Francesca Costenaro e ‘Nevada’. Conducono il talk show i giornalisti de Il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi e Beppe Boni.
Per la seconda volta il Ferragosto con gli Autori si svolgerà al tramonto del 15 agosto con l’arrivo degli Autori sulle barche storiche ai piedi della Torre San Michele. Si proseguirà con il tradizionale show nella cornice dei Magazzini del Sale insieme agli autori. A seguire, brindisi finale con il vino offerto da Tenuta Casali. Come durante tutta la rassegna, saranno presenti le librerie con in vendita i libri di tutta la rassegna mentre gli autori ospiti del Ferragosto si fermeranno con il pubblico per il tradizionale momento del ‘Firmacopie’.
- Marino Bartoletti con “Caro Lucio ti scrivo” – Ed. Gallucci
- Maurizio Mannoni con “Quella notte a Saxa Rubra” – La nave di Teseo
- Enrico Franceschini con “Arrivederci Londra” – Ed. Baldini+Castoldi
- Francesca Costenaro con “Lettere anonime per cuori smarriti” – Ed. Piemmw e ‘Nevada’ con “Ti aspetto sempre”
- Ospiti speciali: Simona Ventura e Giovanni Terzi (in collaborazione con VenturAcademy)