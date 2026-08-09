Volontari Mistral di Ravenna diretti a Lamezia Terme in Calabria per un gemellaggio antincendio

Il Presidente Mistral Daniele Rotatori dichiara: “So che li aspetta una settimana intensa fisicamente e, probabilmente, anche emotivamente ma sono volontari preparati e sono certo sapranno dare le giuste risposte come, da oltre 30 anni tutti i Mistral fanno per il territorio. Tutti noi Mistral, pur impegnati nelle numerose attività a livello locale, li seguiremo sui social e li sosterremo. Sono orgoglioso di loro e con me lo sono tutti i volontari Mistral. Sapere di avere una squadra impegnata in questo primo gemellaggio F.I.R così lontano da casa ma uniti negli ideali della Protezione Civile ci da una spinta a continuare ad impegnarci in questo faticoso mondo che è il volontariato di protezione civile composta da persone che hanno scelto di esserci e di fare per davvero.”