Volontari Mistral di Ravenna diretti a Lamezia Terme in Calabria per un gemellaggio antincendio
È partita oggi 9 agosto, prima dell’alba, dal Centro Operativo di via Romea Nord, la squadra composta da 4 volontari F.I.R. – C.B. abilitati A.I.B. (antincendio boschivo) dell’Associazione Volontari Protezione Civile R.C. Mistral di Ravenna diretti a Lamezia Terme in Calabria per il primo gemellaggio che vedrà impegnate squadre di diverse regioni con turni settimanali fino alla fine di agosto.
Le squadre impegnate in questo progetto di gemellaggio con il benestare del Dipartimento di Protezione Civile saranno coordinate operativamente dalla SOUP di Calabria Verde in sinergia con la Protezione Civile Regionale della Calabria e saranno in affiancamento all’Associazione Radio Club Lamezia CB ODV.
Massimo Coffari, Roberto Donati, Samuele Ponti e Carmelo Giallongo hanno partecipato ad una intensa ed obbligatoria formazione nei giorni precedenti conclusasi ieri con un ripasso pratico sul modulo AIB di Mistral.
I volontari Mistral daranno il cambio ai colleghi dell’Associazione di Lodi che terminano il loro turno settimanale oggi. Domattina prenderanno le consegne e nel pomeriggio inizieranno operativamente la loro mission.
Il Presidente Regionale F.I.R. Daniele Rossi: “È un momento importante di condivisione, collaborazione e amicizia tra volontari, nel vero spirito della nostra Associazione F.I.R. Grazie di cuore da tutta la struttura regionale Emilia Romagna FIR per il vostro impegno, la vostra passione e la vostra disponibilità. Buon lavoro ragazzi, portate in Calabria tutta la nostra energia e il nostro spirito.”
Il Presidente Mistral Daniele Rotatori dichiara: “So che li aspetta una settimana intensa fisicamente e, probabilmente, anche emotivamente ma sono volontari preparati e sono certo sapranno dare le giuste risposte come, da oltre 30 anni tutti i Mistral fanno per il territorio. Tutti noi Mistral, pur impegnati nelle numerose attività a livello locale, li seguiremo sui social e li sosterremo. Sono orgoglioso di loro e con me lo sono tutti i volontari Mistral. Sapere di avere una squadra impegnata in questo primo gemellaggio F.I.R così lontano da casa ma uniti negli ideali della Protezione Civile ci da una spinta a continuare ad impegnarci in questo faticoso mondo che è il volontariato di protezione civile composta da persone che hanno scelto di esserci e di fare per davvero.”