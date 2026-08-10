Agosto al Fantini Club tra sport, beach tennis internazionale e serate sul mare

Il mese di agosto al Fantini Club di Cervia propone un calendario ricco di appuntamenti tra tornei, attività sportive, escursioni, cene e musica. Riflettori puntati sul ritorno del grande beach tennis internazionale con il BT400 dell’ITF Beach Tennis World Tour.

Sarà un agosto all’insegna dello sport e dell’intrattenimento quello del Fantini Club di Cervia, che per tutto il mese propone iniziative dedicate sia agli appassionati di attività sportive sia a chi vuole trascorrere le serate in riva al mare.

L’appuntamento principale sarà il BT400 dell’ITF Beach Tennis World Tour, in programma dal 26 al 30 agosto in collaborazione con FITP e ITF. Il torneo metterà in palio un montepremi di 45mila dollari e vedrà in campo oltre 140 coppie provenienti da più di 20 Paesi, tra cui Brasile, Giappone, Spagna e Francia. Le competizioni maschili e femminili si svilupperanno tra qualificazioni e fasi finali.

Il torneo internazionale sarà affiancato da numerosi appuntamenti federali FITP. Tra questi la Next Generation Cup, quarta tappa stagionale del circuito giovanile riservato alle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18, con gare maschili, femminili e miste. In programma anche il torneo Over 45 di doppio e i tornei Open maschile e femminile.

Sport e attività sulla spiaggia

In attesa del grande appuntamento di fine mese, il 16 agosto sarà la volta della ventesima edizione del torneo di Beach Ping Pong, aperto alle competizioni di singolare e doppio.

Il 29 agosto spazio invece a un’uscita all’alba in SUP, accompagnata da istruttori certificati. Per tutta l’estate proseguono inoltre i corsi settimanali di indoor cycling, yoga pilates e allenamento funzionale, organizzati direttamente sulla spiaggia.

Non mancheranno le tradizionali escursioni in bicicletta di Cervia Summer Bike, gratuite e in programma ogni weekend lungo itinerari che collegano Cervia all’entroterra romagnolo.

Cena di Ferragosto e serate sotto le stelle

Il calendario propone anche diversi appuntamenti serali. Il 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, il Ristorante Calamare organizzerà una cena sotto le stelle con un menu di quattro portate firmato dallo chef Davide Zanetti, accompagnata dal dj set di PensavoFosseAmore e dallo spettacolo dei fuochi d’artificio. A seguire, dalle 23.30 alle 3.30, è previsto un beach party in collaborazione con WTP.

Il 15 agosto sarà invece la volta della Notte di Ferragosto, con una cena in spiaggia e un nuovo menu firmato Zanetti, seguita dal beach party con Cabala.

Il 21 agosto torna infine il torneo di burraco organizzato dall’ASD Club Burraco 108 Imola, con inizio alle 20.30 e aperitivo dalle 19.30.