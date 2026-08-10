Ancisi di Lpr: “La nuova strada non è la bretella di viale Mattei”

Futuro progetto di viabilità tra il nord-ovest e il nord-est di Ravenna.

La nuova infrastruttura stradale da circa 10 milioni di euro, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e annunciata nei giorni scorsi dal sindaco di Ravenna, non sarebbe la tanto attesa bretella di viale Mattei. A sostenerlo è Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, che considera il progetto comunque “importante e significativo”, ma distinto dalla soluzione attesa da anni dai residenti del Villaggio San Giuseppe.

Il nuovo collegamento unirà la rotonda Bulgaria con quella dei Doganieri, mettendo in comunicazione via Sant’Alberto con le Bassette e il porto. Secondo Ancisi, però, non avrebbe alcun collegamento diretto con viale Mattei e non potrebbe quindi essere definito una “circonvallazione nord”.

Il consigliere contesta anche l’idea che l’opera possa ridurre il traffico pesante su viale Mattei, ricordando che su quella strada è già in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti, sottoposto ai controlli della Polizia Locale.

La vera bretella, prevista dal Piano Operativo Comunale 2010-2015, avrebbe dovuto aggirare il Villaggio San Giuseppe. Il progetto è poi tramontato con le successive trasformazioni urbanistiche della zona. Secondo Ancisi, oggi non ci sarebbe più spazio per realizzare un tracciato alternativo a nord del quartiere.

Quanto al nuovo collegamento, l’iter è ancora alle fasi iniziali: la determinazione comunale del 20 luglio riguarda infatti l’incarico, del valore di circa 10.980 euro, per predisporre gli elaborati necessari alla variante urbanistica.