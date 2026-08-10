Bassa Romagna, nuove regole per spettacoli e piccoli intrattenimenti

È entrato in vigore il nuovo regolamento dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna dedicato a spettacoli e piccoli intrattenimenti. Il provvedimento riunisce in un unico quadro le disposizioni che disciplinano questo tipo di iniziative e introduce maggiori possibilità per le attività economiche di organizzare eventi, nel rispetto delle norme regionali in materia di emissioni sonore temporanee. La stesura del documento è stata accompagnata da un confronto con le associazioni di categoria rappresentative dei settori del commercio, dei servizi e dell’artigianato.

In particolare, il disciplinare definisce le caratteristiche e le modalità di svolgimento per eventi come concerti dal vivo, diffusione di musica con dj, spettacoli di cabaret, esposizioni artistiche, presentazioni di libri, karaoke, giochi a quiz e conferenze, fornendo un quadro di riferimento uniforme per gli esercenti. Il provvedimento, adottato in luglio in attuazione dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 14/2023, riguarda principalmente i pubblici esercizi in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, cioè bar, ristoranti e pub, con i relativi spazi pertinenziali ed esterni, anche su aree pubbliche in concessione.

“Con l’approvazione di questo disciplinare diamo una risposta concreta ed equilibrata ad esigenze molto sentite sul nostro territorio – commenta Riccardo Graziani, sindaco referente per le Attività produttive, commerciali e agricole dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Tanto gli amministratori quanto il tessuto imprenditoriale hanno a cuore la vitalità del territorio. Offrire occasioni di intrattenimento e sostenere gli esercenti locali che investono sul benessere comunitario è molto importante. Tuttavia, questo sviluppo deve avvenire in un quadro di regole trasparenti e certe. Per questa ragione, e soprattutto nell’interesse di tutti, con il nuovo disciplinare abbiamo fissato paletti chiari che garantiscono la sicurezza dei ragazzi e dei clienti, tutelano i residenti dal disturbo acustico e supportano le forze dell’ordine e la Polizia Locale nei controlli”.