SPETTACOLO|
Bassa Romagna, nuove regole per spettacoli e piccoli intrattenimenti
È entrato in vigore il nuovo regolamento dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna dedicato a spettacoli e piccoli intrattenimenti. Il provvedimento riunisce in un unico quadro le disposizioni che disciplinano questo tipo di iniziative e introduce maggiori possibilità per le attività economiche di organizzare eventi, nel rispetto delle norme regionali in materia di emissioni sonore temporanee. La stesura del documento è stata accompagnata da un confronto con le associazioni di categoria rappresentative dei settori del commercio, dei servizi e dell’artigianato.
In particolare, il disciplinare definisce le caratteristiche e le modalità di svolgimento per eventi come concerti dal vivo, diffusione di musica con dj, spettacoli di cabaret, esposizioni artistiche, presentazioni di libri, karaoke, giochi a quiz e conferenze, fornendo un quadro di riferimento uniforme per gli esercenti.
Il provvedimento, adottato in luglio in attuazione dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 14/2023, riguarda principalmente i pubblici esercizi in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, cioè bar, ristoranti e pub, con i relativi spazi pertinenziali ed esterni, anche su aree pubbliche in concessione.
Il documento chiarisce il perimetro di queste attività, dalle capienze alle modalità di pubblicizzazione, gli adempimenti necessari per svolgerle, le responsabilità connesse e le misure utili che si possono adottare per ridurre i rischi. Viene, infine, chiarito anche il quadro complessivo delle misure sanzionatorie e dei provvedimenti accessori che si possono adottare nel caso non vengano rispettate le indicazioni.
“Con l’approvazione di questo disciplinare diamo una risposta concreta ed equilibrata ad esigenze molto sentite sul nostro territorio – commenta Riccardo Graziani, sindaco referente per le Attività produttive, commerciali e agricole dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Tanto gli amministratori quanto il tessuto imprenditoriale hanno a cuore la vitalità del territorio. Offrire occasioni di intrattenimento e sostenere gli esercenti locali che investono sul benessere comunitario è molto importante. Tuttavia, questo sviluppo deve avvenire in un quadro di regole trasparenti e certe. Per questa ragione, e soprattutto nell’interesse di tutti, con il nuovo disciplinare abbiamo fissato paletti chiari che garantiscono la sicurezza dei ragazzi e dei clienti, tutelano i residenti dal disturbo acustico e supportano le forze dell’ordine e la Polizia Locale nei controlli”.
A questo link sono disponibili tutti i documenti per approfondire: https://www.labassaromagna.it/Novita/Avvisi/L-Unione-ha-approvato-nuove-disposizioni-per-piccoli-trattenimenti-e-spettacoli